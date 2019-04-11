Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı. Kasımpaşa maçındaki oyun taktiklerinin denendiği antrenman, serbest şut çalışması ile sonra erdi.

Ögrencilerin ziyareti

Öte yandan Antalyaspor'u bugün Altınyaka Koleji'nin öğrencileri ziyaret etti. Marşlarla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen öğrenciler antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolculara çiçek verip imza aldı. Tezahüratlarını antrenman sırasında da sürdüren minikler, hatıra fotoğrafı çektirerek tesislerden ayrıldı.