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Antalyaspor'da Kayserispor mesaisi

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı lig maçına odaklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda 2 ayrı grup halinde çalıştı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer grup düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Bu grup daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman dar alanda oynanan maç ile sona erdi.

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