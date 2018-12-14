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Antalyaspor'da Malatyaspor provası

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarında sona geldi.


Antalyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda beşe iki top kapma oyunuyla sona erdi. Antrenman sonunda bazı futbolcular serbest şut çalışmaları yaptı. Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirecek ve öğle saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek.


Korkmaz'ın ise dün yapılan taktik çalışması yüksek tempoda geçtiği için bugünkü antrenmanda futbolculara fazla yüklenmediği gözlendi.

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