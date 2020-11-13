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Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.


Kasımpaşa karşılaşmasının ardından 3 gün izin verilen futbolcular, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve başlamasının ardından sabah test, akşam da saha antrenmanları ile günü tamamladı. Dün sabah Gloria Sports Arena'da laktat testinden geçen futbolcular akşam da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saha antrenmanı gerçekleştirdi. Bugün ise güne yine Gloria Sports Arena'da başlayan kırmızı-beyazlılar gruplar halinde toplam 5 saat süren izokinetik testten geçti. Akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi gününü ise Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı çift antrenman yapacak.

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