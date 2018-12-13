Antalyaspor'da özgüven arttı

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Bursaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ligin zirvesine tutunmak adına önemli bir galibiyet olduğunu ifade etti. Süğlün, “Karakterli futbolcular ile dersini iyi çalışan teknik ekibin, kendisine inanan yönetimi ve taraftarıyla neler yapabileceğini Türkiye'ye göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Malatyaspor karşılaşmasında da aynı görüntüyü verip en kötü ihtimalle puansız dönmeyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Taraftara çağrı

Taraftarların Bursa'ya kadar gelerek verdikleri tribün desteğinin önemine işaret eden Süğlün, “Bu hafta da özel uçak organizasyonumuz var. İmkanı olan taraftarlarımızın bizimle birlikte yolculuk edip destek vermelerini çok arzu ederiz. Otobüsle gelecek olan taraftarlarımız da mutlaka olacaktır. Onların katkısının en az sahadaki futbolcularımız kadar çok olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“Türel'e haksızlık yapıldı”

“Geçtiğimiz hafta özellikle Onursal Başkanımız Menderes Türel ile ilgili çıkan olumsuz eleştiriler bizleri fazlasıyla üzdü” diyen Murat Süğlün, “Elinden gelen her imkanı Antalyaspor için kullandığını bildiğimiz Türel'in otobüs talebi ile ilgili bilgisi bile olmadığını en yakından bilenlerden birisiyim. Son dakikada durumdan haberdar olup Bursa maçı için otobüs katkısı verdiğini de biliyorum. Bundan sonra da bu katkıyı vereceğinden hiç şüphemiz yok. Biz birlik ve beraberliğimiz ile övünürken, kulübümüz için değerli bir ismin ‘Taraftara otobüs vermedi' diyerek yıpratılmasının haksızlık olduğunu, Türel'in Antalyasporluluğunu, otobüs tahsis etme konusuna kadar indirgeyip basitleştirmenin tek kelime ile ‘ayıp' olduğunu düşünüyorum. Tribünlerden gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, tribünün ne istediğini en iyi bilenlerden biri olduğunu ayrıca söylemeye gerek bile yok. Farklı amaçlarla birlik ve beraberliğimiz bozulmasına çalışanlara fırsat verilmemesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.