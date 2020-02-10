İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor'da Podolski göz doldurdu

Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski,Kayserispor karşısında 12 dakika oyunda kaldığı sürede oynadığı futbol ve yaptığı asistle beğeni topladı.

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski,Kayserispor karşısında 12 dakika oyunda kaldığı sürede oynadığı futbol ve yaptığı asistle beğeni topladı.


Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kaysersipor ile karşılaştı. 2-2 berabere biten karşılaşma sonrası kırmızı beyazlılar puanını 19'a yükseltti ve ligdeki 15'inci sıradaki yerini korudu.


Öte yandan Antalyaspor'da devre arasının yıldız transferi Lukas Podolski, mücadelenin 78'inci dakikasında Amilton'un yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golle buluşan Podolski'nin attığı bu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Podolski, skoru 2-2'ye getiren Fredy'nin attığı golünde asistini yaptı. Podolski'nin 12 dakikalık oyunu taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.


Ayrıca kırmızı beyazlı takımın yeni transferlerinden Sinan Gümüş'te penaltıdan ilk golünü attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.