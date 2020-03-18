İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor'da Sangare formasına kavuştu

Antalyaspor’da devre arası kamp döneminde sakatlanan Nazım Sangare, yaklaşık 2.

Antalyaspor'da devre arası kamp döneminde sakatlanan Nazım Sangare, yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu.


Antalyaspor'un başarılı sağ beki 26 yaşındaki Nazım Sangare, devre arası kamp döneminde sakatlanmış ve ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı. Antalyaspor'da savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Sangare, uzun süren tedavisinin ardından Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor karşılaşmasında formasını yeniden giydi. Ligde ikinci yarının 8 maçında forma giyemeyen Sangare, Sivasspor karşısında başarılı bir performans sergiledi. Sangare'nin de takıma dönmesiyle ideal savunma hattını oluşturmuş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.