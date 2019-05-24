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Antalyaspor'da Sangare'ye Milli davet

Antalyasporlu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı’nın, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı.

Antalyasporlu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı'nın, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı.


A Milli Takımın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroya bu sezon Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren başta Trabzonspor ve Feneerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen Nazım Sangare de davet edildi.


Başarılı 25 yaşındaki defans oyuncusu 2 yıl önce Almanya'nın Osnabrück takımından transfer edilmişti.


A Milli Takım'dan gelen bu davetle birlikte Antalyaspor'un da uzun süren hasreti sona erdi. Bundan önce 2013 yılında Murat Duruer, Milli Takım'a davet edilmiş ve o tarihten sonra kırmızı-beyazlılardan hiçbir futbolcu, A Milli Takım kadrosuna davet edilmemişti.

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