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Antalyaspor'da Serdar ve Drole ilk yarıyı kapattı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da sakatlıkları devam eden Serdar Gürler ve Drole’nin ligin ilk yarısını kapattıkları bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Serdar Gürler ve Drole'nin ligin ilk yarısını kapattıkları bildirildi.


Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç arası nedeniyle verilen 5 günlük iznin ardından top başı yaptı. Kırmızı-beyazlıların antrenmanına sakatlıkları bulunan 4 futbolcu katılamadı. Sakatlığı devam eden Serdar Gürler ve Drole'nin tedavilerinin devam ettiği ve büyük ölçüde ilk yarıyı kapattıkları belirtildi. Beşiktaş maçında sakatlanması sonucu kemik ödemi oluşan genç futbolcu Doğukan Sinik'in de tedavisine devam edildiği ve sahalara ne zaman döneceğinin tam olarak belli olmadığı öğrenildi.


Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Fredy Ribeiro'nun da sol arka adalesinde yırtık olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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