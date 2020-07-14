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Antalyaspor'da Sinan ve Fredy sevinci

Fraport TAV Antalyaspor’da, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında sakatlıkları düzelen Sinan Gümüş ve Fredy’nin forma giymesi bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında sakatlıkları düzelen Sinan Gümüş ve Fredy'nin forma giymesi bekleniyor.


Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın 3 gün izin verdiği kırmızı-beyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakat oyuncu sayısı artan Antalyaspor, eksik kadroyla çıktığı Trabzonspor'dan beraberlik, Aytemiz Alanyaspor'dan galibiyet almayı başardı. Sakatlıkları devam eden Podolski, Bahadır ve Ersan Gülüm'ün Ankaragücü maçında forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı-beyazlıları sevindiren haber ise Sinan Gümüş ve Fredy'den geldi. Her iki oyuncunun tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının maç günü belli olacağı bildirildi. Kart cezalısı Hakan Özmert de takımını zorlu deplasmanda yalnız bırakacak.

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