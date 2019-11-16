Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile ikinci çalışma

Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gazişehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor, yeni Teknik Direktörü Stjepan Tomas yönetiminde ikinci antrenmanına bu sabah çıktı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Tomas takıma daha sonra taktik çalışma yaptırdı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Kırmızı-beyazlılar pazar gününü izinli olarak geçirecek ve pazartesi günü Gazişehir maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak.