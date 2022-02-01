Antalyaspor'da transfer hareketliliği

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala FT Antalyaspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı, 3 futbolcu kadroya dahil edildi.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Şubat'ta sona eriyor. Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 17. sıraya gerileyen FT Antalyaspor'da ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. Akrepler 6 futbolcusu ile yolunu ayırırken, 3 futbolcu ile de kadrosuna takviye yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekipte; Amilton İH Konyaspor'a, Crivelli Fransa'nın Saint-Etienne takımına, Eren Albayrak Çaykur Rizespor'a, Mukairu Danimarka'nın Kopenhag ekibine, Ersin Zehir Hollanda'nın FC Dordrecht kulübüne, Erkan Eyibil ise Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu.

Güney ekibi hücum ağırlıklı olmak üzere 3 yabancı futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Antalyaspor; Admir Mehmedi, Fernando Martins ve Alassane Ndao'yu transfer etti. Kırmızı-beyazlılar hücum hattına bir oyuncu takviyesi daha yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.