Antalyaspor'da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor’da yeni transferler Mark Mampassi, Balint Szabo ve Emrecan Uzunhan ilk antrenmanına çıktı.
Antalyaspor'da yeni transferler Mark Mampassi, Balint Szabo ve Emrecan Uzunhan ilk antrenmanına çıktı.
Antalyaspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi; Doğukan Sinik, kaleci Helton Leite, Erdal Rakip, Mark Mampassi, Emrecan Uzunhan ve Balint Szabo'yu renklerine bağladı. Lige verilen arada hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-beyazlılarda yeni transferler Emrecan Uzunhan, Balint Szabo ve Mark Mampassi takımla ilk antrenmanına çıktı.