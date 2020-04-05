İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor'da yöneticiler de antrenman yaptı

Korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalyaspor yöneticileri, teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, evde sağlıklı kalmak için toplu halde çalışma fırsatı buldu.


Fraport TAV Antalyaspor'da futbol takımı tele konferans ile antrenmanlarını Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde sürdürürken idman yapma sırası bu kez yöneticilerdeydi. Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan yöneticiler, yine Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörlerden Dolu Arslan nezaretinde evde sağlıklı kalmak için toplu halde çalışma gerçekleştirdi. FTA Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yöneticiler Emin Hesapçıoğlu, Osman Demren, Haldun Kilit, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Melih Beken, Tolga Çelik ve Aytaç Altay ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu'nun katıldığı antrenman programı yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Öztürk ve yöneticiler yaptığı bu etkinlikle toplum sağlığı için evde kalırken bireysel sağlık için de spor yapmanın önemini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.