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Antalyaspor'dan 15 sporcu milli takıma seçildi

Antalyaspor’dan milli takıma seçilen sporcular, 3-4 Ağustos’ta İstanbul Kartal’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde etti.

Antalyaspor'dan milli takıma seçilen sporcular, 3-4 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.


Antalyaspor triatlon takımı bu sene Talya Bitkisel Ürünler ile birlikte başarı çıtasını günden güne yükseltiyor. Önce Alanya, ardından Didim ve geçtiğimiz pazar günü Eğirdir yarışları ile Türkiye Triatlon Federasyonu'nun şartlarını sağlayan sporcular milli takıma seçildi. Burhan Cömertoğlu, Oğuz Bodur, Mehmet Zahit Pişirici, Sabri Yiğit Üfler, Nuri Acar, Necati Şevik, Cemil Yıldızhan, Cemal Şahin, Tamer Zeybek, Mustafa Çelik, Ayhan Tama, Hediye Tama, Bahadır Tama, Saliha Yüksel Tama ve Pelin Pelis isimlerini milli takıma yazdırmayı başardı. Milli takıma seçilen sporcular, 3-4 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.

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