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Antalyaspor'dan atletizmde yeni Türkiye rekoru

Antalyaspor Atletizm Takımı’nın tecrübeli sporcusu Çiçek Solon Şensoy, 60 metre mesafeyi kendi yaş grubundaki rakiplerinin önünde tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalyaspor Atletizm Takımı'nın tecrübeli sporcusu Çiçek Solon Şensoy, 60 metre mesafeyi kendi yaş grubundaki rakiplerinin önünde tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. Türk atletizm tarihinin en başarılı sporcularından biri olan Antalyaspor atletizm takımının tecrübeli sporcusu Çiçek Solon Şensoy, 60 metre mesafeyi kendi yaş grubundaki rakiplerinin önünde tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu.


Kazandığı şampiyonluğun yanında bitiş çizgisine 12.7 saniyede ulaşarak kendi kategorisinde yeni Türkiye rekorunu da elde eden Şensoy, bu rekorla birlikte başarısını da taçlandırdı. Seksen yaş kategorisinde yarışan başarılı atlet, önümüzdeki Ağustos ayında İzmir'de iki yarışa katıldıktan sonra Eylül ayı içerisinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

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