Antalyaspor'dan, Başakşehir maçına erteleme talebi

Antalyaspor, olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul'a gidemediği için Medipol Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptığı bildirildi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Yarın oynanacak karşılaşmadan bir gün öncesinden İstanbul'a gitmesi gereken kımızı-beyazlı kafile, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ve uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleşmedi. Güney ekibi bunun üzerine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaparak günü geçirdi. Antalyaspor yönetimi ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesi için talepte bulunduğu öğrenildi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü, İstanbul'a olumsuz hava koşulları nedeniyle gidecekleri hava yolu şirketinin uçuşlarını iptal ettiğini öğrendiklerini belirterek, "Takımımız daha havalimanına gitmeden bu haber geldi. Bizde bunun üzerine TFF'ye karşılaşmanın ertelenmesi için başvuru yaptık. Cevap bekliyoruz. Takımızda tesislerimizde çalışmalarına devam etti" ifadelerini kullandı.