Antalyaspor'dan, Başkan Böcek'e doğum günü kutlaması

Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni yaşını pasta keserek kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kötü gidişe aldığı altında 3 puanla son veren, FTA Antalyaspor Kulübü'nü, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ziyaret etti. Başkan Böcek'i, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler karşıladı. Antalyaspor forması hediye edilen Başkan Böcek'e, sürpriz bir kutlamada gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı yöneticiler Başkan Muhittin Böcek'in 60. yaş gününü kırmızı-beyaz pasta keserek kutladı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile birlikte pastanın mumlarını üfleyen Başkan Böcek, daha sonra yöneticilerle futbol üzerine görüşmeler yaptı.