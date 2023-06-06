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Antalyaspor'dan cimnastikte iki Türkiye derecesi

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Jimnastik Kulüplerarası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Atnalya’da gerçekleşti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Jimnastik Kulüplerarası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Atnalya'da gerçekleşti.


Muratpaşa ilçesinde bulunan ve yakın dönemde kullanıma açılan Antalya Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonada boy gösteren Antalyaspor, grup yarışmasında Türkiye ikincisi olurken, bireysel performans sergileyen genç


Antalyasporlu Selen Camcı ile bir de Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ulusal çapta elde edilen derecelerin yanı sıra topladığı puanlarla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi barajlarını geçen kırmızı beyazlıların genç cimnastikçisi Zeynep Alan, TOHM sporcusu olma hakkını kazanarak Antalyaspor'un kazandığı dereceleri taçlandırmış oldu.


Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'ndan bir ikincilik, bir üçüncülük ve bir de TOHM katılım hakkı ile ayrılan Antalyaspor'un genç sporcuları hedefleri için çalışmalarına devam ediyor.

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