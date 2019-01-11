Antalyaspor'dan gelir getirici projelerinin engellenmesine tepki

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın sabit gelir projelerinin engellenmeye çalışılmasını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "Demircikara Mahallesi'ndeki söz konusu alan Antalyaspor Kulübü Derneği'ne ait olup, belli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet alanı olarak bağışlanmıştır. Bağışlanan kısım dışında kalan alan ise Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından, benzin istasyonu olarak işletilecektir. Bunun kanuna aykırı hiçbir yanı yoktur" dedi.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Süğlün, dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Ocak Ayı Meclis Toplantısında Antalyaspor'a gelir getirecek meclis kararına ret oyu verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor yönetimi olarak takımın sabit gelir projelerinin engellenmeye çalışılmasını üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Süğlün, Antalyaspor'un hiçbir şahsın malı olmadığını tüm Antalya'nın ortak sevdası olduğunun altını çizdi.

"Benzin istasyonu olarak işletilecek"

Antalyaspor'un siyaset üstü bir marka olduğunu vurgulayan Murat Süğlün, “Ancak, stadımız yapılırken de benzerini gördüğümüz girişimlerin son örneği maalesef dün yine karşımıza çıktı. Antalyaspor'umuza sabit gelir sağlayacak olan plan değişikliği kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçmesini beklerken, ‘oy çokluğu' ile geçmiştir. Bizleri üzen, plan değişikliğine verilen ret oylarıdır. Demircikara Mahallesi'ndeki söz konusu alan Antalyaspor Kulübü Derneği'ne ait olup, belli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet alanı olarak bağışlanmıştır. Bağışlanan kısım dışında kalan alan ise Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından, benzin istasyonu olarak işletilecektir. Bunun kanuna aykırı hiçbir yanı yoktur” dedi.

"Yalanlamadı"

Antalyaspor'u büyük ölçüde rahatlatacak olan sabit gelir kaynağını engellemeye çalışan zihniyeti anlayamadıklarının altını çizen Süğlün, “Farklı öneriler varsa elbette ki ilgili herkes tarafından değerlendirilecektir. Ancak tümden karşı duruşu iyi niyetle bağdaştırmamız mümkün değildir. Buna ek olarak, Antalya kentinin de menfaatine olan, gelirin tamamı amatör spor branşlarımıza aktarılan, Antalyaspor tarihinin en uzun süreli sabit gelir kaynağı haline gelen hafriyat dökme işine göz dikenlerin olduğunu da şaşkınlık ve ibretle izlemekteyiz. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın adını kullanarak ‘Seçilirse hafriyat dökme işinden para almayacak' söylemlerine rağmen bu adayımızın bu söylentiyi henüz yalanlamamış olmasını endişe ile takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Anlam veremiyoruz"

Kulübün yöneticileri olarak hiç bir zaman siyasi fikirleri kulüp adına alınan kararlara yansıtmadıklarını vurgulayan Süğlün şöyle konuştu:

“Bundan sonra da böyle olacak. Karşı olduğumuz tek şey, Antalyaspor'u sabit gelir projelerinden mahrum etmeye çalışanlardır. Antalyaspor için cebindeki son 5 lirayı kulübüne destek olmak adına maç biletine veren cefakar ve vefakar taraftarımız bir yanda dururken, o 5 lirayı verenleri mutlu etmek adına gösterdiğimiz çabaya engel olmak isteyenleri görmek, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Diğer büyük şehirlerde örneklerini gördüğümüz gibi; Antalya'da da adaylarımızın ‘Antalyaspor'a gelir getirecek projeleri' yarıştırmasını beklerken, aksine sabit gelir getirecek projeleri bile engellemeye çalışmasına anlam veremiyoruz. Kimin daha iyi Antalyasporlu olduğunu tartışmak haddimize değil. Ancak kimlerin ne zaman Antalyasporlu olduğunu böyle günlerde daha net görüyoruz.Maçlarımıza gelemese bile dualarıyla yanımızda olanların, sosyal medyada göstermelik kırmızı-beyaz formamızla poz veren bazı isimlerden daha iyi Antalyasporlu olduğunu görmemiz de zor değil.”

"Tepkimiz devam edecek"

Antalyaspor'un sabit gelir projelerine karşı duruş sergileyen herkese tepkilerinin sert şekilde devam edeceğini dile getiren Süğlün, “Dik duruşumuzu bu tavırlarından vaz geçene dek sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Bu anlamda camiamızı da bize destek olmaya çağırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.