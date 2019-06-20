Antalyaspor'dan ikide iki

Antalyaspor U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana'da düzenlenen Bayanlar 2. Lig Grup müsabakalarına iki maçta iki galibiyetle başladı. Şampiyonanın ilk gününde İzmir ekibi Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan kırmızı beyaZlılar mücadeleden 13-12 galip ayrıldı. İkinci gün maçında su sporlarının köklü temsilcisi İstanbul Adalar Su Sporları ile karşılaşan Antalyaspor Sutopu Takımı, bu müsabakadan da 13-8 galip ayrıldı. U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın son grup maçında 21 Haziran Cuma günü Malatya Su Sporları ile karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 22 Haziran Cumartesi günü yarı final ve final maçları oynayacak.