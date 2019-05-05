Antalyaspor'dan Mete Kalkavan için sert sözler

Deplasmanda Göztepe'ye 4-1 mağlup olan Antalyaspor'da maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki büyük. Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, ‘Şaşırtmadı, yanıltmadı' dediği Kalkavan için, “Bugün bizim lehimize yaptığı tek şey, maç öncesi duyduğumuz endişe konusunda bizi şaşırtmaması ve yanıltmaması idi” ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, Göztepe'ye konuk oldu. Kümede kalma adına Göztepe için kritik bir maç olan karşılaşmada, sarı-kırmızılılar müsabakayı Serdar Gürler (2) ve Deniz Kadah'ın (2) golleriyle 4-1 kazandılar. Maçın ardından Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Süğlün, “3 Mayıs 2019 tarihinde, ‘Unutmayacağız dedik, unutmadık' sözleriyle başladığımız, ‘Mete Kalkavan'ın bizi şaşırtması ve yanıltması dileklerimizle' diyerek tamamladığımız açıklamamızın ne kadar haklı bir sitem ve yerinde bir uyarı olduğunu, bugün oynadığımız Göztepe karşılaşmasında gördük” dedi.

"Artık söyleyecek bir söz bulamıyoruz"

Süğlün açıklamasına şöyle devam etti:

“Önce VAR hakemi olduğu Galatasaray karşılaşmasında, ardından orta hakem olduğu Başakşehir mücadelesinde canımızı yakan Mete Kalkavan, son olarak Göztepe maçında da sahnedeydi. Çünkü bugün, bir maçtan çok, adeta senaryosu önceden yazılmış bir tiyatro izledik. 90 dakika içerisinde sayamayacağımız kadar çok art niyetli kararı, Mete Kalkavan'ın mücadeleye ne kadar ön yargılı çıktığının göstergesi idi. Mete Kalkavan'ı maçlarımızda görmek istemediğimizi defalarca ifade etmemize rağmen, böylesine kritik bir karşılaşmada görevlendirilmesine artık söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Mete Kalkavan'ın bugün bizim lehimize yaptığı tek şey, maç öncesi duyduğumuz endişe konusunda bizi şaşırtmaması ve yanıltmaması idi. Biz, Mete Kalkavan'ı zaten unutmamıştık ama bundan sonra hafızalarımızdan bir daha çıkmamak üzere kazımış bulunmaktayız.”