Antalyaspor'dan videolu '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımı

Antalyaspor, sosyal medya hesabından siren sesli bir video ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Antalyaspor, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ulu önder Atatürk'ü andı. Siren sesiyle başlayan videoda, Mustafa Kemal Atatürk imzalı, “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' yazı ile Atatürk'ün fotoğrafı yer aldı. Kırmızı beyazlılar videoyu, “82 yıldır unutulmayan hatıraların, fikirlerin gibi bizimle sonsuza dek yaşayacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.” yazısıyla paylaştı.