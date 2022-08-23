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Antalyasporlu Atakan, kıtalararası şampiyon

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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Atakan Ercan, 'Kıtalararası Yüzücü' unvanını kazandı.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 3 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, dünyanın beş kıtasından 2 bin 400'ü aşkın yüzücünün katılımı ile İstanbul'da düzenlendi. Yarışlara katılan sporcular Asya'dan Avrupa'ya yüzerek "Kıtalararası Yüzücü" unvanı kazandı. Yarışa katılan Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Atakan Ercan 'Kıtalararası Yüzücü' unvanını elde etti.

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