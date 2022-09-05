Antalyasporlu bisikletçilerden İzmir'de iki birincilik

Antalyaspor Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Turkcell Granfondo Serisi'nin ikinci etabında iki birincilik elde etti.

Turkcell Granfondo Serisi'nin ikinci etabı İzmir'de start aldı. 890 metresi tırmanış olan toplam 111 kilometrelik zorlu yarışta Antalyaspor Bisiklet Takımı'nın kadrosunu Devrim Ardıç, Haşim Köksal, Levent Çetinkaya, Enver Yaşar ve Ahmet Eren oluşturdu.

İzmir'de pedal çeviren kırmızı-beyazlı takımın sporculardan Ahmet Eren, kendi klasmanında en önde bitiş çizgisini görerek birinci olurken genel klasmanda ise ikinciliğe ulaştı. Bir diğer Antalyasporlu Levent Çetinkaya ise kendi klasmanında birinci olarak takımı adına organizasyondaki bir başka birinciliği elde etti. Klasmanında derece elde eden Haşim Köksal ikinci, Devrim Ardıç ve Enver Yaşar ise dördüncü olarak yarışı tamamladı. Antalyaspor Bisiklet Takımı, ekim ayının başında Fethiye'de düzenlenecek Likya Granfondo organizasyonu için çalışmalarına başladı.