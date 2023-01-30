Antalyasporlu genç atletler Bursa'da kürsüde

Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen yarışlarda 400 metre mesafede yarışan Antalyaspor'un 2007 doğumlu genç sporcusu Selma Dönmez, elde ettiği 1.00.33'lük derecesiyle ikinci olarak kürsüye çıktı.

Erkeklerde yarışan ve Selma Dönmez gibi 2007 doğumlu olan bir diğer Antalyasporlu Ömer Çağrı Aktan, 60 metrede 7.24 koşarak çıktığı final müsabakasında kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı ortaya koyduğu etkili performans ile 7.22'lik derece elde etti ve bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaşan isim oldu.

Elde ettikleri dereceler ile potansiyellerini ortaya koyan Antalyasporlu genç atletlerin ardından Antalyaspor atletizm takımı U14 ve U16 kategorilerinde yarışmak için tekrar Bursa'ya hareket edecek.