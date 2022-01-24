Antalyasporlu jimnastikçilere milli davet

Antalyaspor jimnastik sporcularından Nilgün Sarıoğlu ile Yasemin Akhun İstanbul’da toplanacak Ritmik Jimnastik Milli Takımlar Gelişim Kampı’na davet edildi.
Antalyaspor jimnastik sporcularından Nilgün Sarıoğlu ile Yasemin Akhun İstanbul'da toplanacak Ritmik Jimnastik Milli Takımlar Gelişim Kampı'na davet edildi.
Antalyaspor'un iki başarılı jimnastikçisi Nilgün Sarıoğlu 24-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek Ritmik jimnastik bireysel milli takım hazırlık kampına davet edilirken, Yasemin Akhun ise, 30 Ocak - 3 Şubat 2022 tarihleri arasında yine İstanbul'da gerçekleşecek genç grup milli takım hazırlık projesi ve kampına davet edildi.