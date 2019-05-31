Antalyasporlu Nazım Sangare ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

Hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Antalyasporlu Nazım Sangare, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalyaspor'a 2 yıl önce Almanya'nın Osnabrück takımından transfer edilen 25 yaşındaki Nazım Sangare, gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı. Bu sezon ligde 32 maçta forma giyip, 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Nazım Sangare'nin bu başarılı performansı başta büyük takımlar olmak üzere A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dikkatini de çekti.

Sangare, A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi. Deneyimli savunma oyuncusu kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi ve dün Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında şans buldu.

90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, 79 kez topla buluştu, yüzde 85 pas başarı oranı tutturdu. Nazım Sangare, 2 kez top kaparken, girdiği 13 ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrıldı. 2 kez savunmasından top çıkaran Sangare, 2 kez de pas arası yaparak savunmasına yardımcı oldu.