Antalyasporlu pedallar başkentte yarıştı

Antalyaspor Bisiklet Takımı, Ankara'da koşulan Başkent Granfondo yarışına katıldı.

Devrim Ardıç ve Nuri Acar ikilisi ile yarışa katılan kırmızı-beyazlı takımdan Devrim Ardıç, yaklaşık 2 saat 30 dakika süren 98 kilometrelik zorlu etap sonunda 3. olarak kürsüdeki yerini alırken, takım arkadaşı Nuri Acar ise hemen ardından bitiş çizgisine ulaşarak yarışı 5. sırada tamamladı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Antalyasporlu pedalla, 4 Eylül 2022 tarihinde İzmir'de koşulacak Turkcell Granfondo'da yarışacak.