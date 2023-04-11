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Antalyasporlu pedallar sezonu kürsüde açtı

Antalyaspor bisiklet takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Tralles" Aydın MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışı’nda sezona "merhaba" dedi.

Antalyaspor bisiklet takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Tralles" Aydın MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışı'nda sezona "merhaba" dedi.


Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Spor Kompleksi'nde 9 Nisan 2023 tarihinde start alan organizasyonda pedal çeviren Antalyaspor'un tecrübeli sporcusu Haşim Köksal, zorlu rakiplerini geride bırakarak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve kırmızı beyazlılar adına sezonu kürsüde açmayı başardı.


Hem profesyonel hem de amatör pek çok bisikletçinin performans ortaya koyduğu yarışın ardından Antalyaspor bisiklet takımı, sezonun geç başlaması sebebiyle yaşadığı ritim aksaklığını aşarak önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor.

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