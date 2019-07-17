Antalyasporlu yüzücüler İzmir'den başarıyla döndü

Antalyaspor Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Cihabir Çulhaoğlu Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'ndan başarılı sonuçlarla döndü. Antalyasporlu yüzücülerden Ecenur Ceylan 200 metre kelebek stilde Türkiye 2'ncisi, Gülin Naz Ünalmış ise 50 metre serbest stilde Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Kırmızı beyaz renkler adına kulaç atan Egemert Öztürk de 50 metre serbest stilde Türkiye 4'üncüsü oldu.