Antalyasporlu yüzücülerden Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışları'nda başarı

Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen 7-8 Yaş Ulusal Gelişim

Projesi Ligi ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışları'na damga vurdu.

Yarışlar 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde Kepez Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti. Yarışlara tamamı Antalyaspor yüzme spor okullarından yetişen 7 sporcu ile katılan Antalyaspor Yüzme Takımı elde ettiği derecelerle etkinliğe damgasını vurdu.

Kırmızı beyazlı takım adına erkekler 7 yaş kategorisinde yarışan Alaz Efe Salim, 50 metre serbest stilde elde ettiği 45.84'lük derecesi ile Türkiye ve Antalya birincisi olurken, aynı kategoride yarışan Sarp Mete Erkış 56.61'lik derecesi ile Antalya üçüncüsü oldu.

Kızlar 8 yaş kategorisinde yarışan Antalyasporlu sporculardan Asya Kaplanoğlu, 50 metre kurbağalamada 58.26'lık derecesi ile Antalya birincisi olurken, sırtüstü stilde 49.95 yüzerek Antalya ikincisi oldu. Serbest stilde ise 42.81'lik derece ile yüzen Asya, Antalya üçüncüsü olurken, 100 metre serbest stilde 01.38,61 yüzerek bir Antalya üçüncülüğü daha kazandı.

Aynı yaş kategorisinde yarışan bir diğer Antalyasporlu Blena Akça, 100 metre serbest kategorisinde 01.42 ve 50 metre kurbağalama kategorisinde 01.04 yüzerek iki Antalya dördüncülüğü elde ederken, Liza Defne Kılıç ise 100 metreyi sırt üstü 02.12'lik sürede kat ederek Antalya dördüncüsü oldu.

Erkekler 8 yaş kategorisinde yarışan Arda Bali, 100 metre serbest stilde elde ettiği 01.25'lik derece ile Türkiye üçüncüsü ve Antalya birincisi olurken, 50 metre sırtüstü stilde 48.26, serbest stilde 37.26 ve kurbağalamada 54.78 yüzerek üç Antalya birinciliği elde etti. Bali, serbest stilde elde ettiği derece ile Türkiye ikincisi olarak ulusal bir başarıya da imza attı.

Aynı kategoride yarışan Bahadır Bora, 50 metre sırt üstünde 55.59 yüzerek Antalya üçüncüsü olurken, 100 metre serbestte 01.51 yüzerek Antalya dördüncüsü oldu.

Dörder kişilik takımların katıldığı 4 X 50 Serbest Bayrak Yarışı'na Arda Bali, Asya Kaplanoğlu, Bahadır Bora, Blena Akça kadrosu ile katılan takımımız ise 02.58'lik derecesi ile Antalya ikincisi olarak etkinliği tamamladı.