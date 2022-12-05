Antalyasporlu yüzücülerden beşte beş

Antalyaspor yüzme takımı sporcuları Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'na 5 sporcu ile katıldı.

Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ve ilk 8'e giren sporcuların madalya ile ödüllendirildiği yarışların son günü yüzülen 1500 metre serbest kategorisinde Boran Atasoy, Mevlüt Efe Güler, Muhammed Eyüp Oya, Deniz Keskin ve Teo Eren Hülagü sırasıyla ikincilik ve sekizincilik arasındaki tüm sıraları doldurarak kırmızı beyazlılar adına tam kadro derece elde ederlerken; öte yandan Mevlüt Efe Güler, 400 ve 800 metre serbest kategorisinde iki üçüncülük elde ederek 1500 metre'de elde edilen başarıları taçlandırmış oldu.

Bayrak yarışında 4x200 metre'de elde ettikleri derece ile Türkiye 4.'sü olarak yarışları sonlandıran Antalyaspor yüzme takımı Aralık ayı sonundaki yarışlar için tekrar İstanbul'a gidecek.