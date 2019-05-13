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Antalyaspor'u, Doukara ve Mevlüt Erdinç sırtladı

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u Doukara ve Mevlüt Erdinç sırtladı.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u Doukara ve Mevlüt Erdinç sırtladı.


Süper Lig'de topladığı 42 puanla 8'inci sırada bulunan Antalyaspor'un gollerinin yarısından fazlasını forvet oyuncuları Senegalli Soulaymane Doukara ve Mevlüt Erdinç attı. Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç 9, Osmanlıspor'dan 13 ay önce kırmızı-beyazlılara transfer olan Doukara 10 gol kaydetti. Bu iki futbolcunun gol atamadığı maçlarda Antalyaspor kazanmakta zorlandı.


Kırmızı-beyazlıların diğer golleri Hakan Özmert (4), Diego (3), Chico (2), Sangare (2), Serdar Özkan (2), Amilton (1), Yekta Kurtuluş (1) ve devre arasında takımdan ayrılan Maicon (1) kaydetti.

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