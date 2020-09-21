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Antalyaspor'un 3 golünden 2'si gençlerden

FT Antalyaspor’da, Süper Lig’in ilk 2 haftasında gençlerin ortaya koyduğu performans beğeni topladı.

FT Antalyaspor'da, Süper Lig'in ilk 2 haftasında gençlerin ortaya koyduğu performans beğeni topladı. Kırmızı-beyazlıların 3 golünden 2'sini genç futbolcular kaydetti.


Antalyaspor, Süper Lig'in ilk iki haftasında topladığı 4 puanla averajla 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk maçında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 20 yaşındaki Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Güney ekibi, ikinci haftada da deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'un beraberlik golünü yeni transferlerden 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kırmızı-beyazlıların iki maçta attığı 3 golden 2'sini genç futbolcular kaydetti.


Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ayrıca genç oyunculardan Doğukan Sinik ve Paul Mukairu'ya da forma şansı verdi.

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