Antalyaspor'un 5 golünü, 5 farklı futbolcu attı

FT Antalyaspor'un, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada attığı 5 gol de farklı futbolculardan geldi.

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 5 maçta topladığı 8 puanla 4. sırada yer alan Antalyaspor'da, bugüne kadar kaydedilen 5 golü de farklı isimler attı. Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen kırmızı-beyazlıların golleri Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'ten geldi. Beşiktaş karşısında deplasmanda beraberliği getiren golü ise Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Güney ekibinin 1-0 galip geldiği Denizlispor karşılaşmasında tek golü Veysel Sarı atarken, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesindeki beraberlik sayısını da Sidney Sam kaydetti.

Kırmızı beyazlı ekip, 4. haftada gol atamadığı maçta ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.