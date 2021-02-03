Antalyaspor'un 55'inci doğum gününde Muratpaşa'dan Taraftar Kahvesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor taraftar derneklerinden 07 Gençlik'in ziyaretinde, Antalya Stadyumu'na yakın bir noktada taraftar kahvesi açmayı planladıklarını, uygun yer arayışının sürdüğünü söyledi.

Şehrin takımı Antalyaspor'un taraftar derneği 07 Gençlik, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, dernek başkanı Gürhan Güneyli ve yöneticilerle birlikte Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Murat Şimşek ve Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mithat Aras yer aldı.

Başkan Uysal, Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacağını 2021'de taraftar grubu 07 Gençlik'in de 40'ıncı yaşına girdiğini söyledi. Antalyaspor'dan sadece 15 yaş küçük olan ve 1981'de kurulan 07 Gençlik'in camianın önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, Antalyaspor'un 9 Şubat'ta gerçekleştireceği genel kurulda kulübü geleceğe taşıyacak güçlü bir yönetimin oluşacağına inandığını kaydetti.

Başkan Uysal, pandemi sonrası, Antalyaspor'un kendi evinde oynayacağı ilk maçta taraftarlarla kale arkası tribünde olmayı istediğini dile getirirken takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'na yakın bir noktada Muratpaşa Belediyesi Antalyaspor Taraftar Kahvesi açmayı da planladıklarını da söyledi. Bu konuda 07 Gençlik'le iş birliği içinde olacaklarını dile getiren Başkan Uysal, uygun yer arayışının devam ettiğini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Güneyli, Başkan Uysal'a gümüş Mustafa Kemal Atatürk rozeti hediye etti.