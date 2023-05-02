Antalyaspor'un cimnastikçileri kupaya uzandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Gruplar İl Birinciliği müsabakaları, Muratpaşa Süleyman Evcilmen Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Gruplar İl Birinciliği müsabakaları, Muratpaşa Süleyman Evcilmen Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Müsabakaların Grup Serisi 5 Labut Aleti Yıldızlar kategorisinde Antalyaspor cimnastik takımının Selen Camcı, Zeynep Alan, Fatma Ceyda Alp, Ayşe Melek Alp, Alisia Özek ve Asya Yüksek'ten oluşan 6 kişilik ekibi yarıştı.
Kırmızı beyazlı takımın cimnastikçileri, sergiledikleri performans sonucunda topladıkları puanlarla salondan birincilik kupası ile ayrılma başarısını gösterdiler.