İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında A.Konyaspor ile 1-1 berabere kalan FTA Antalyaspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında A. Konyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son saniyede yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Güney ekibi, zorlu karşılaşmada sakatlanan Ndao ve gördüğü kartla cezalı duruma düşen Güray Vural'ı kaybetti. Bu sonuçla puanını 7 yapan Antalyaspor, ligde de 15. sırada yer alıyor. Antalyaspor, Gaziantep FK'ya 5-2, Kasımpaşa'ya 2-0, Kayserispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olurken, A. Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.


Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı A. Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.