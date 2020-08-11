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Antalyaspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un kamp programı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kamp programı belli oldu.


Yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayan Antalyaspor, birinci etap kamp çalışmasına Afyonkarahisar'da başladı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında burada hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı beyazlılar, bir günlük iznin ardından 18-28 Ağustos tarihlerinde kendi tesislerinde çalışmalarına devam edecek. Antalyaspor 2 günlük izin sonrası İstanbul'da 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe,Beşiktaş ve Sivassspor'un katılımıyla düzenlenecek olan 4'lü turnuvaya katılacak. Turnuvada ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olan kırmızı beyazlılar daha sonra, 3'üncülük, 4'üncülük yada final karşılaşmasına çıkacak.


6 Eylül'de Antalya'ya dönecek olan Antalyaspor, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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