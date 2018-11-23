Antalyaspor'un kupada rakibi Darıca Gençlerbirliği

Eleme Turu kura çekiminde Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği'yle eşleşti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Kura çekiminde ise Antalyaspor'un rakibi Darıca Gençlerbirliği oldu. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Eleme Turu'nda Antalya'da oynanacak olan ilk maç 4, 5 ve 6 Aralık günlerinde, rövanşlar ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

Antalyaspor Ankara'da

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanı için 2 gün önceden yolculuğa çıkan ve dün akşam uçakla Ankara'ya gidip geceyi burada geçiren Antalyaspor, maç öncesi son antrenmanını da Başkent'te yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son provalarını gerçekleştirdi. Soğuk havada yapılan antrenmandan sonra konakladığı otele dönen futbolcular bu gece uçakla Erzurum'a geçecek.