Antalyaspor'un minik kulaçları umut verdi

Vize Müsabakaları 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Muratpaşa Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

Yarışlara katılan Antalyaspor Yüzme Spor Okullarından yetişen toplam 21 sporcu, kendi en iyi derecelerini yaparak il bazında ve ulusal çapta elde ettikleri birincilik, ikincilik ve üçüncülükler ile gelişimlerini bir kez daha ortaya koydular. Antalyaspor yüzme takımı, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda kazandığı başarıların ardından 10'un üzerinde minik sporcu ile 6-7 Mayıs tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek olan il dışı yarışlarına katılacak.