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Antalyaspor'un özel ziyaretçileri

Milli aradaki çalışmalarını sürdüren Antalyaspor bugünkü idmanda taktiksel antrenmanlara ağırlık verdi.


Kırmızı-beyazlılar bugünkü antrenmanda ilk olarak dar alanda taktik çalışması yaptı. Antalyaspor, daha sonra yarım sahada çit kale maç oynadı. Çift kale maçı kazanan mavi takım, galibiyet pozundan sonra Zeki Yıldırım eğitmenliğinde yoga yaptı.



Özel misafirler


Antalyaspor, bugün yaptığı antrenman öncesinde özel konuklarına zaman ayırdı. Kepez'deki Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yardımcıları, sahada özel konukları ile top oynadı. Bazı çocuklar da masör ve malzemecilerin görevlerine özendi. Teknik heyet ve futbolcular, özel konukları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra antrenmana başladı.

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