Antalyaspor'un toplam borcu 70 milyon

FT Antalyaspor'da başkanlık görevini bırakan Mustafa Yılmaz, kulübün 70 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, eski Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün kulübe yaptığı katkılar nedeniyle kente heykeli dikilmesi gereken bir insan olduğunu belirtti.

Maalesef aynı sözü oğlu ve eski kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk için söyleyemeyeceklerini anlatan Mustafa Yılmaz, "Ali Şafak Öztürk bizim başarılı olmamamız için elinden geleni yapmıştır. Alanyaspor ile yarı final maçının ardından eski başkanın arkadaşı soyunma odasında benim yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımın izni olmadan giriyor ve futbolculara prim vaat ediyor. Ben yıllardır Antalyasporlu futbolculara prim veriyorum, deplasmana götürüyorum. Bunu sadece kulüp başkanlarına söyleyerek yapıyorum. Kimsenin haberi yok" diye konuştu.

"70 milyon borcu vardır"

Kulüp başkanlığı döneminde 7 şirketi ve yüzlerce çalışanı olmasına rağmen bütün işlerini bir kenara bırakıp kulübün başarısı için çalıştığını kaydeden Yılmaz, “Bu kulübün başarısı için 35 yıldır, başkan kim olursa olsun faydalı olmaya çalıştım. Yarın yine arkadaşlarımız bu görevleri elinden geldiği kadar götürecektir. Salgın şartlarında kulüp gelirleri düştü, giderler arttı. Kulübün alacakları borçlarından çıkarılırsa toplamda 70 milyon borcu vardır. Eski şekilde kulübü yönetiyor olsaydık borcumuz 215 milyon lira olacaktı. Antalyaspor, Süper Lig içerisinde bu anlamda en iyi kulüptür. Her şeye rağmen yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Afyonspor ve Akhisarspor'dan Ümit Milli Takım'da da forma giyen iki futbolcu transfer ettik” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, Antalyaspor Derneği olarak da genel kurul kararı aldıklarını açıklamasında bulundu.