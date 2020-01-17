Antalya'ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi

DSİ tarafından Antalya'ya 19 baraj ve 3 gölet, 62 sulama tesisi ve 94 taşkın koruma tesisi inşa edildi.

Tarımın ve Turizmin başkenti Antalya'ya son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Antalya'da 19 baraj ve 3 göleti tamamlandığını açıkladı. Aydın, "Bu barajların en önemlilerinden biri Gazipaşa Gökçeler Barajıdır. Gökçeler Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Gökçeler Barajından sağlanacak su ile 47 bin 400 dekar araziyi sulamaya açacağız. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan birisi de Manavgat Naras Barajıdır. 2014 yılında hizmete aldığımız bu barajla sulamaya büyük katkı sağlanmış ve 71 bin 420 dekar münbit arazi sulanmaktadır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Antalya'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 10 baraj daha inşa ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"62 sulama tesisi inşa ettik"

Antalya deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Aydın, "Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 62 çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 464 bin 739 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 494 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 15 sulama tesisi projesi ile 204 bin 560 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacak" dedi.

"94 taşkın koruma tesisi inşa ettik"

Antalya'nın bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, "Bu kapsamda Antalya'da 94 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek Antalya şehir merkezi ve 147 meskun mahal ve 176 bin 835 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir" diye belirtti.