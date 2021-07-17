Antalya'ya 26 günde 6 bin 195 uçak ile 1 milyon 200 bin yabancı turist geldi

Turizm kenti Antalya'ya son 26 günde gelen turist sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı. Uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı Rusya'dan 500 bine yakın turist geldi. İç hatlardan gelen yolcu sayısı ise 230 bin olarak açıklandı. Verileri değerlendiren turizmciler ise geçen yıla oranla yaşanan doluluk oranlarından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Covid-19'da aşılama sayılarının her geçen gün artması sonucu vaka sayılarının düşmesinin ardından turizm kenti Antalya, adeta eski günlerine geri dönüyor. Geçen yıl pandemiden ötürü kapalı olan otellerde 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi rezervasyonlar yüzde 100 oranında doldu. Şehirde 500'e yakın 5 yıldızlı otel ve konaklama merkezi bulunuyor. Şehirde yaşanan yoğunluk hava trafiğine de yansıdı. Antalya'ya 22 Haziran- 15 Temmuz tarihlerinde yurt dışından 6 bin 195 uçak geldi. İç hatlardan gelen uçak sayısı ise bin 460 olarak açıklandı. Dış hatlardan gelen turist sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı.

En fazla turist Rusya'dan

En fazla turist ise geçtiğimiz günlerde uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığı 440 bin kişi ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 190 bin kişi ile Ukrayna, 187 bin kişi ile Almanya ve 59 bin kişi ile Polonya takip etti. Diğer ülkeler ise şöyle açıklandı;

“Kazakistan 38 bin 528, Romanya 32 bin 475, Moldova 24 bin 32, Belarus 23 bin 423, Sırbistan 22 bin 421, İsviçre 18 bin 558, İsrail 12 bin 65, Litvanya 11 bin 418, Avusturya 10 bin 132, Çek Cumhuriyeti 9 bin 253, Hollanda 8 bin 242, Belçika 7 bin 664, Macaristan 7 bin 388, Ürdün 7 bin 52, Danimarka 6 bin 292, Azerbaycan 6 bin 112, Makedonya 6 bin 105, İran 5 bin 545, Bosna Hersek 5 bin 476, Estonya 4 bin 919, İsveç 4 bin 813, Fransa 4 bin 696, Kırgızistan 4 bin 657, Letonya 3 bin 644, Arnavutluk 3 bin 581, Irak 3 bin 69, Özbekistan 2 bin 632, Lübnan 2 bin 192, Gürcistan 2 bin 33, Slovakya bin 820, Katar bin 728, Bulgaristan bin 664, Lüksemburg bin 353”

“Doluluk oranlarından çok memnunuz”

Diğer taraftan, iç hatlardan gelen yolcu sayısı toplamda 230 bin olarak açıklandı. Verileri değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Şuan böyle bir dönemde bu kadar turisti ağırlamak çok önemli. Aşılanmış personelimiz ile turizme hazırız. Geçen yıla göre baktığımız zaman şuan ki yaşanan doluluk oranlarından çok memnunuz. İngiltere 9 Ağustos'ta uçuş kısıtlamasını kaldıracağını söyledi. İngiltere'nin de kaldırması için çok daha fazla turistin geleceğini düşünüyorum. İngiltere çok önemli bir pazar alanımız” ifadesini kullandı.