Antalya'ya 3 milyon çocuk turist geldi

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'ya bu yıl 3 milyon çocuk turistin geldiğini söyledi.

Türkiye'ye, dünyadaki 150'ye yakın ülkedeki toplam turist sayısından fazla çocuk turist geliyor. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2018 Sezonunun son ayına girerken yılsonuna kadar Antalya'ya gelen turist sayısının 12,5 milyonun biraz üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğini belirtti. Yavuz, “Sayısal olarak Antalya tarihinin en yüksek turist sayısı olan 2018 yılı elbette gelecek yılların hedeflerini yukarıya çekmekte kriter alınacak. Türbülanslı geçen 2016- 2017 yıllarını değil, sağlıklı ve olağan büyüme içindeki 2014-2015 yıllarını göz önünde bulundurmak gerekli. Kayıp ve kazançlar için 2014-15 yılları referans yılları idi. Artık bu görevi 2018 yılı üslenecek'' dedi.

Kazançlar ve gelen turist portföyündeki dalgalanmaları bir kenara koyarak konuyu bu yılın en önemli gerçeklerinden biri olan ama genelde gözden kaçan son yıllarda dünya turizminin en önemli belirleyicilerinden birisi haline ‘çocuk turist' konusuna çevirmek gerektiğine dikkat çeken Yavuz, şunları söyledi:

‘'Avrupa'dan gelen her 4 turistten birisinin 0-14 yaş arası çocuk olduğu aşağı yukarı biliniyor. Türkiye'ye gelen turistlerde bu oranın daha yüksek olması gayetle muhtemel. Biz yine de her iki aileden birisinin bir çocuk ile geldiğinden yola çıkarak 12 milyon 500 bin turistin geldiği Antalya'ya 3 milyonun üzerinde çocuk turistin geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyadaki 150 ye yakın ülkedeki toplam turist sayısından fazla olan bu rakam azımsanacak bir sayı değil. Finlandiya, Malta, Karadağ, Maldiv, Bosna, Sırbistan, Romanya, Azerbaycan, İzlanda, Ermenistan, Litvanya ve adını burada sıralayamayacağım daha onlarca turizm ülkesine giden turist sayısı Antalya'ya gelen çocuk turist sayısının çok altındadır. Her hangi bir veri yok ama çocuk turist sıralamasında Antalya'nın Dünyada ilk 5 ‘te olabileceğini öngörmek mümkün.''

Çocuklu ailelerin tercihi Antalya

Çocuklu ailelerin Antalya tercihlerinde etken olan kriterler hakkında da konuşan Yavuz, “Otellerin çocuklara dair her türlü imkan ve konforu sunması, Her şey dahil sisteminin en yoğun müşterisinin çocuklar olması, Güneş garantisi, Fiyat avantajı ve Ulaşım kolaylığı önemli rol oynuyor” diye konuştu.