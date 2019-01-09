Antalya'ya 650 milyon TL'lik içme suyu yatırımı

ASAT, Gazipaşa'dan Kaş'a 4 bin 500 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşedi. 20 bin 700 kilometrekarelik Antalya coğrafyasında susuz mahalle ve köy kalmadı.

4 bin 500 kilometre içme suyu hattı

ASAT'ın 5 yılda yaptığı çalışmaların büyük bir başarı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Gazipaşa'dan Kaş'a Antalya'nın dört bir yanında 650 milyon TL yatırım bedeliyle 4 bin 500 kilometre içme suyu hattı döşemişiz. Dile kolay, Antalya-Londra arasından daha uzun bir mesafe. Halkımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturduk” dedi.

Antalya en ucuz su kullanan illerden

Başkan Türel, 2019 yılı su tarifelerinde hiçbir artışa gitmeyeceğini müjdelemişti. Antalya'nın halen Türkiye'nin en ucuz su tarifesini kullanan büyükşehirlerinden biri olduğunu belirten Türel, “Su Antalya'da bu kadar ucuz olmasına ve artan maliyetlere rağmen 2019 yılında su tarifelerinde hiç artış yapmadık. Bu müthiş bir başarıdır” diye konuştu.

Akseki'nin 30 yıllık su sorunu 5.5 ayda çözüldü

Türel'in “Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı hizmet olacak'' talimatıyla büyük altyapı sorunu olan ilçelerin eksikliklerinin giderilmesi için seferberlik ilan eden ASAT, yıllardır yaşanan içme suyu sorunlarını tarihe gömdü. Akseki'nin 35 yıllık su sorununu 5.5 ayda çözen ASAT, ilçenin yıllardır suya hasret mahallelerini de suya kavuşturdu. Bu kapsamda 100 yıldır çektiği susuzluğu adına yansıyan Susuzşahap Mahallesi'nin de asırlık içme suyu sorunu tarihe gömüldü.

Karagöl'ün asırlık su sorunu tarih oldu

Kumluca'da Karagöl Yaylası'nın 100 yıllık su sorunu tarih oldu. 13 mahallenin yıllardır süregelen su sorununu çözmek üzere Karaağaç İçmesuyu Projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 113 kilometrelik projede 95 kilometre içme suyu hattı döşendi. 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile bölgenin içme suyu sorunu tarihe karışıyor.

Gazipaşa Karasu Projesi

ASAT, Gazipaşa'da ‘Karasu Projesi' ile 30 yıldır içme suyu sorunu çeken bölge halkının çilesine son verdi. Yaklaşık 20 milyon TL bedelli Karasu Projesi kapsamında 101 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi.

Korkuteli Manay Projesi

Korkuteli'nde öncelikli olarak kanalizasyon sorununu çözen ASAT, içme suyu sorununa da el attı. 40 milyon lira yatırım bedelli Manay İçme Suyu Projesi ile ilçenin 50 yıllık içme suyu sorunu ortadan kalkıyor.

Alanya'da 745 kilometre içme suyu hattı

ASAT, Alanya'da bir çok mahallenin kangren haline gelen yıllanmış içme suyu sorunlarını yoğun bir çalışmayla çözdü. 102 milyon yatırım bedeliyle 745 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi.

Demre Belören suya kavuştu

50 senedir çözülemeyen Demre'nin Belören ve Muskar mahallelerinin su sorunu Başkan Türel'in talimatıyla kısa sürede çözüldü. 40 kilometre öteden, dağların arasından çekilen yeni içme suyu isale hattıyla bölge halkı içme suyuna kavuştu.

Kaş'a dev içme suyu yatırımı

ASAT, turizmin incisi Kaş'ın en önemli sıkıntılarından içme suyu sorununu 49 milyon liralık yatırımla çözdü. 190 kilometrelik dev projeyle Kaş merkez, Kalkan, Saklıkent, Gömbe, Yeşilbarak, Yaylakılıçlı, Sütleğen, Beldibi, Sinekçi, Gürsu ve Ağullu mahallelerinin içme suyu problemi kökten çözüme kavuştu.

Gündoğmuş'un yüzü güldü

Gündoğmuş'ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy mahallelerine 46 kilometrelik isale hattı ile Aksu kaynağından getirildi. Sağlıklı içme suyuna kavuşan vatandaşların yüzü güldü.