Antalya'ya 790 koltuk kapasiteli ‘kültür' salonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Doğu Garajı Ticaret ve Kültür Merkezi Projesi içinde Antalya'ya yeni bir kültür-sanat noktası kazandırıyor. Yapımı devam eden kültür merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ve Antalya Şehir Tiyatroları'nı bünyesinde bulunduracak. Opera, bale, konserler ve tiyatro oyunlarının sergileneceği kültür merkezi sahnesi, yan tarafında bulunan nekropol alanı ile bütünleşerek Antalya'nın kültür-sanat ve tarihle buluşma noktası haline gelecek.

“İki yeni salon”

Koltuk montajının tamamlandığı kültür merkezinde 680 kişilik büyük bir gösteri ve tiyatro salonu bulunuyor. Aynı zamanda 110 kişilik bir de küçük salon yer alıyor. Merkez içinde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda gençlere eğitim verilecek 15 derslikli yapılar da mevcut. Yer kaplamaları ile ışık ve ses sistemlerinin de tamamlandığı salonlar en kısa sürede hizmete girecek.