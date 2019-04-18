Antalya'ya atık pil sertifikası yağdı

''Mavi Bayraklı Oteller Atık Pil Topluyor'' yarışması kapsamında Antalya'da 9 otel ve bir marina sertifika aldı. TAP Derneği Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar, "236 mavi bayraklı otelden 11 ton 336 kilogram atık pil toplandı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca atık pillerin toplanması ve bertarafı konusunda Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) geçtiğimiz yıl TÜRÇEV işbirliği ile ''Mavi Bayraklı Oteller Atık Pil Topluyor'' yarışması düzenledi. 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 236 Mavi Bayraklı otel ile 16 Mavi Bayraklı marina katıldı. Yarışma kapsamında toplamda 11 ton 336 kg pilin toplandığı yarışmada oteller kategorisi birincisi 510 kilogram ile Antalya Manavgat'ta bulunan Paloma Oceana Resort oldu. 2018 yılında marinalardan toplanan atık pil miktarının 328 kilogramı mavi bayraklı marinalar tarafından toplandı. Marina kategorisinin birincisi ise 53 kilogram ile Makmarin Kaş Marina oldu.

TAP Derneği Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2018 yılında yarışmanın dördüncü kez yapıldığını anımsattı. 2018 yılında 236 mavi bayraklı otelden 11 ton 336 kilogram atık pil toplandığı bilgisini veren Boyacılar, "Bu miktar, tüm Türkiye çapında otellerden toplanan atık pil miktarının yüzde 79'udur. Mavi bayraklı otellerimizin ve marinalarımızın atık pil toplama konusundaki olumlu yaklaşımı bizi çok memnun etti, duyarlılıkları için teşekkür ederiz'' ifadelerinde bulundu.

TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ise, otellerde atık pil toplanması konusunda çok büyük potansiyel olduğunu belirterek, "Günlük hayatta cep telefonundan saate, oyuncaktan TV kumandasına, diz üstü bilgisayardan otomobil kumandalarına kadar hayatımızı kolaylaştıran sayısız cihaz pille çalışıyor. Bunlara ek olarak otellerdeki kapı kilit sistemleri, klima, televizyon kumandaları, elektronik kasa, kablosuz duman dedektörleri, kablosuz telefonlar, güvenlik telsizleri pil kullanımında önemli yer işgal ediyor, Türkiye'de her gün yaklaşık 7-8 ton pil çöpe atılıyor. Yarışmamıza katılan tüm Mavi Bayraklı işletmeleri kutluyor, bu sene de kendilerinden daha iyi bir performans bekliyoruz" dedi.

Yarışma kapsamında Antalya'da 9 otel ve bir marina sertifika ve plaket kazandı.